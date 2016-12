Pierre Ménès avoue que sans greffe il serait mort

Dans : Info.

Il y a une semaine jour pour jour, Pierre Ménès avait annoncé via Twitter qu'il venait de faire l'objet d'une double greffe foie-rein et que sa convalescence débutait enfin. Le consultant de Canal+ rendait également hommage à la personne qui avait fait don de ses organes et à la famille de ce même donateur. Sans cet anonyme, qui n'est plus de ce monde, Pierre Ménès a reconnu sur Europe 1 qu'il serait probablement décédé.

« On a décelé en avril dernier que mon foie et mon rein étaient très malades et que je devais subir une greffe des deux organes en simultané. J’étais devenu un légume, complètement un légume. Les seuls moments de joie de ma semaine, c’était d’aller aux séances de dialyse de l’hôpital américain. Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus la nuit, c’était horrible, avoue Pierre Ménès, qui admet que cette double greffe devenait très urgente et que le donateur anonyme lui avait sauvé la vie en perdant la sienne. La mort peut donner la vie. Sans cette greffe, je serais mort aujourd’hui. Quand j’ai étais opéré le 12 décembre il était vraiment grand temps. L’opération s’est très bien passée. J’ai des excellents résultats médicaux, que ce soit au niveau de mon rein ou de mon foie ça fonctionne très bien. Aujourd’hui je tente de remarcher sur mes jambes, c’est extrêmement dur, extrêmement pénible, mais il faut en passer par là pour que je puisse rentrer chez moi. »