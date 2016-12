Pierre Ménès annonce sa greffe foie-rein et remercie la famille du donneur

Dans : Info.

Cette semaine, la compagne de Pierre Ménès avait tenu à remercier, via les réseaux sociaux, la personne qui avait permis au consultant de Canal+ de subir une greffe. Et ce 24 décembre, Pierre Ménès a lui même révélé qu'il avait été greffé d'un rein et d'un foie. Tenant lui aussi à saluer ce geste de générosité qui l'a sauvé, le journaliste a évoqué ses souffrances et son désir de faire désormais la promotion du don d'organes. Un témoignage très touchant.

« Chers amis, il est temps pour moi de vous dire la vérité sur la greffe dont j’ai bénéficié il y a maintenant 12 jours. J’ai reçu un rein et un foie. Le fait que ces deux organes devaient provenir du même donneur a raccourci les délais. J’ai tout de même dû attendre cinq mois. Cinq mois horribles de vomissements, d’épuisement et de déchéance. Je ne pouvais plus du tout marcher pour me rendre à mes séances de dialyse. Sans l’amour infaillible de ma merveilleuse Mélissa et la présence permanente et bienveillante de ma mère, je ne serais probablement plus là aujourd’hui. Toute ma vie, je leur en serai reconnaissant. Ma gratitude va aussi à la famille de mon donneur anonyme qui m’a redonné la vie. Quelle incroyable bonté. Je compte bien sûr mettre maintenant ma notoriété au service de cette cause (…) Je ne vais pas encore très bien, je dors beaucoup et souffre pas mal, mais j’ai bon espoir de reprendre des forces dans les mois qui viennent et de vous retrouver sur le plateau du CFC (…) Je n’oublie pas tous les messages de fans que je reçois sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que vous m’aimiez autant et ça m’a beaucoup aidé aussi, soyez en remerciés », a confié Pierre Ménès via les réseaux sociaux.