People : Antoine Griezmann est un Enfoiré

C'est Le Parisien qui l'annonce ce mercredi, Antoine Griezmann va devenir cette année un membre de la troupe des Enfoirés. Joueur français le plus populaire actuellement, l'attaquant de l'Atlético Madrid va mettre sa notoriété au profit de l'association créée par Coluche. Et c'est dans ce but qu'Antoine Griezmann sera présent sur la scène du Zénith de Toulouse du 18 au 23 février pour les concerts que les Enfoirés donneront et qui serviront au tournage de l'émission de TF1, traditionnellement une des plus plus grosses audiences de l'année.

Avant lui, d'autres footballeurs, et pas que des joueurs français, ont déjà participé à ce show destiné à recueillir des fonds en faveur des Restos du Coeur qui aident les plus démunis. L'an passé, Zlatan Ibrahimovic était même monté sur la scène de l'AccorHôtels Arena de Paris en compagnie de Sébastien Chabal pour faire le show.