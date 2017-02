Info : Sept mois de prison requis contre Lucas Hernandez

Dans : Info, Liga.

Placé en garde à vue vendredi, à cause d'une bagarre conjugale, Lucas Hernandez en sait un peu plus sur la suite des événements. Entendu par le tribunal ce lundi matin, aux côtés de sa compagne, le défenseur de l'Atlético Madrid s'est vu requérir une peine de sept mois de prison pour « un délit de maltraitance dans la famille » de la part de l'accusation, selon les informations de AS. Si les deux parties tentent actuellement de trouver un accord, Hernandez ne fera de toute façon pas de prison ferme puisqu'il n'a aucun antécédent pénal à son actif.