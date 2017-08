Info : Rafael Marquez impliqué dans un trafic de drogue

Dans : Info.

Défenseur de premier choix du côté de l’AS Monaco ou du FC Barcelone, Rafael Marquez est également le joueur mexicain le plus capé de l’histoire de la sélection.

Mais c’est pour une implication nettement moins glorieuse que « Rafa » s’est fait remarquer cette semaine. En effet, le joueur qui évolue désormais au CF Atlas fait partie d’un groupe de 22 personnes sanctionnées par la justice américaine pour leur participation à un énorme réseau de trafic de drogue. Marquez a servi de couverture et d’écran à l’un des ténors de la drogue de la cité de Guadalajara, Raul Flores Hernandez, en utilisant des biens sous son nom et même l’école de foot qu’il a créé. Le défenseur central, qui a évolué aux Etats-Unis, a vu tous ses biens acquis aux USA être confisqués, et est interdit de toute transaction avec un citoyen américain.