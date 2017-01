Franck Dumas condamné à trois ans de prison

Dans : Info, SMC.

Ancien défenseur de Monaco et de Caen, ancien entraineur du club normand, Franck Dumas a été condamné à trois ans de prison, dont 10 avec sursis, avec mise à l’épreuve, ce mardi par le tribunal correctionnel de Caen. L’ancien défenseur était soupçonné d’avoir omis de payer ses impôts pendant deux ans, entre 2011 et 2013 et d’avoir organisé son insolvabilité, pour un préjudice de 500.000 euros.