Foot : La LFP et la FFF ouvrent un bureau en Chine

Dans : Info, Ligue 1.

En matière de football et d'argent, la Chine est devenue un nouvel eldorado puisque les clubs de l'Empire du Milieu disposent de moyens colossaux comme on l'a constaté lors de récents transferts spectaculaires. Forcément, les instances du foot français ne pouvaient pas rester à l'écart de ce qui se passe du côté chinois. Et ce jeudi, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel ouvriront un bureau à Pékin.

« L’ouverture du bureau est une étape importante dans le cadre de notre politique de développement à l’international. La Chine a lancé un plan ambitieux en faveur du football. La Fédération Française se devait d’accompagner cette dynamique dans le pays le plus peuplé et l’un des plus dynamiques au monde. La Chine représente un relais de croissance et une formidable opportunité de promotion du football français », a expliqué Noël Le Graët.

De son côté, Nathalie Boy de la Tour est elle aussi convaincue de l’intérêt de s’implanter en Chine. « Depuis plusieurs mois, nos échanges avec nos homologues chinois s’intensifient, notamment grâce à l’arrivée d’investisseurs dans les clubs professionnels français. Trois ans après l’organisation du Trophée des Champions à Pékin, nous sommes très heureux de revenir en Chine avec l’ouverture de ce bureau, qui sera au cœur de nos échanges avec les acteurs du football chinois. C’est une démarche inédite dans l’histoire du football français, qui matérialise nos ambitions à l’international », a précisé la présidente de la LFP.