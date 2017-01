FIFA : Lass Diarra gagne la bataille de Charleroi

Dans : Info, OM, Foot Europeen.

Après avoir porté plainte, au début du mois d'octobre 2016, pour son non-transfert à Charleroi, Lassana Diarra vient de gagner une première victoire juridique.

En février 2015, alors qu'il était sans club depuis sa rupture de contrat avec le Lokomotiv, Charleroi avait fait tout son possible pour recruter Lassana Diarra, mais faute d’avoir l’assurance de ne subir aucune sanction à temps, la formation belge avait fait volt-face. Sauf qu'une lettre d'engagement avait été signée, et le milieu de terrain de l'OM a donc attaqué en justice le club de Jupiler League. Et ce jeudi, Lass a eu gain de cause puisque le tribunal de commerce du Hainaut a reconnu coupables la FIFA et la fédération belge pour « entrave à la circulation des travailleurs et d'illégalité du règlement ». Désormais innocent dans cette affaire, Diarra réclame six millions d'euros.

« La faute de la FIFA et de la fédération belge est acquise et le dommage est constaté. L’article dont il est question est illégal au regard du droit européen et donc inapplicable. Il a donc vécu et, à l’avenir, il n’entravera plus la carrière des joueurs de football. Nous allons à présent réclamer à la FIFA et à l’URBSFA le montant total du manque-à-gagner de Monsieur Diarra, soit au minimum 6 millions d’euros », ont fait savoir, dans un communiqué, ses avocats Mes Hissel et Dupont. Absent des terrains depuis le 21 décembre dernier, le milieu tricolore connaît donc enfin une bonne nouvelle.