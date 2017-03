FFF : Le Gräet vous demande d’oublier les défauts d’Aulas

Dans : Info, OL.

Candidat pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a inclus Jean-Michel dans sa liste pour les élections.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision ne fait pas l’unanimité. En cause, la popularité du président de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’omniprésence de JMA en agace certains, sans compter que le dirigeant n’a pas la cote auprès du monde amateur. Du coup, Le Graët joue les avocats afin de masquer les petits défauts de son allié.

« Ce matin (mercredi), on a parlé de Jean-Michel Aulas avec plus d’affection que de critiques à son égard. Je le connais depuis longtemps. Il a démarré en deuxième division avec Lyon, il a fait d’un club de D2 un club européen, a souligné le patron de la FFF dans La Provence. Qui peut critiquer cela ? On peut lui reprocher ses tweets, c’est vrai (rires). Mais c’est quelqu’un qui travaille beaucoup, qui connaît bien les textes. Au niveau de la formation, il a parfaitement réussi. Chez les féminines, n’a-t-il pas donné un coup de pouce à la Fédération avec son équipe qui est peut-être la meilleure du monde ? Il a des défauts, comme tous ceux qui réussissent. » Pour rappel, les élections auront lieu le 18 mars prochain.