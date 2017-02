FFF : Larqué voit Aulas comme un boulet pour Le Graët

Dans : Info, ASSE, OL.

Le 18 mars prochain, Noël Le Graët tentera de se faire réélire à la présidence de la Fédération Française de Football. Mais face à lui, le patron actuel de la FFF aura trois adversaires motivés ( Jacques Rousselot, François Ponthieu et Jean-Pierre Clavier). Sur sa liste, Noël Le Graët a décidé de placer Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Mais des voix s'élèvent déjà pour dire que cette décision est plutôt mauvaise de la part du président de la Fédération Française de Football.

Répondant à L'Equipe, Jean-Michel Larqué, ancien de l'ASSE et directement impliqué dans cette élection puisqu'il est le président du district des Pyrénées-Atlantiques, estime que Jean-Michel Aulas coûtera plus de voix qu'il n'en rapportera au candidat Le Graët. Et le consultant de RMC de s'expliquer. « Pour Noël Le Graët, cette élection risque d’être un peu plus compliquée que la précédente. Ses adversaires sont de qualité et certains de ses colistiers n’ont pas une image extrêmement positive. Jean-Michel Aulas est un grand président de club, il a fait des choses magnifiques à l’OL. Mais je ne suis pas sûr qu’il soit la personne la plus appréciée par le foot amateur et pas beaucoup plus du côté pro. Je ne suis pas sûr qu’il soit, comme on dit en politique, le bon cheval », prévient Jean-Michel Larqué, qui précise cependant qu’il n’avait pas encore décidé pour qui il allait voter lors de cette élection à la présidence de la Fédération Française de Football.