Elections : Matuidi, Thiriez...ils appellent à voter Macron

Dans : Info, PSG.

A quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles et à quelques heures du débat qui opposera Marine Le Pen à Emmanuel Macron, des personnalités du sport appellent à voter en faveur du candidat d'En Marche, pas obligatoirement par adhésion à ses idées, mais en opposition à la candidature de Le Pen. Parmi les signataires, on trouve notamment Blaise Matuidi et Frédéric Thiriez.

« Les stades, celui de France à Saint-Denis ou ceux de nos villes et des nos campagnes, partout sur le territoire, sont des lieux d'échanges et de mixité. Nous voulons continuer à pratiquer et servir notre sport dans le respect de ces valeurs. Nous voulons continuer à être fiers de représenter notre pays. La France des droits de l'Homme et du Citoyen doit continuer à rayonner dans le monde. C'est pourquoi, en ces temps tourmentés et indécis, nous appelons à voter pour le seul candidat qui s'inscrit dans le respect de la tradition républicaine de notre pays: Emmanuel Macron », indiquent les signataires de cette lettre ouverte.