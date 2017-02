Démission et scandale pour le gardien de but mangeur de gâteau

Wayne Shaw, le gardien de but du club anglais de Sutton, a fait parler de lui lundi soir en sortant et dégustant une grosse tarte aux pommes lors du match de Cup face à Arsenal. Le gaillard de 120 kilos, qui était sur la touche, a bien évidemment été repéré par la télévision, qui donnait le match, et les photographes. Wayne Shaw avait en plus rendu visite aux supporters de son club à la buvette pendant la mi-temps !

L'affaire a dans un premier temps fait sourire...avant de tourner au vinaigre. En effet, si Wayne Shaw a fait ce numéro sur le bord de la touche, ce n'était pas de manière spontanée. Car il avait appris qu'un site de paris sportifs avait pris des enjeux sur le fait qu'il mange sur le bord du terrain, son physique donnant lieu à des blagues depuis quelques jours. Et en plus, la cote était énorme puisqu'elle atteignait 8 contre 1. En mangeant ainsi sur la touche, il a permis à des joueurs d'empocher de l'argent, et notamment certains proches qui l'avaient informé de cette situation. Les autorités anglaises ont évidemment décidé de se saisir de l'affaire, estimant que Wayne Shaw devait être considéré comme l'auteur d'un pari truqué. Conscient que l'histoire prenait de l'ampleur, le gardien de but de 45 ans a démissionné du club de Sutton et il risque désormais de gros soucis judiciaires, deux enquêtes étant lancées.