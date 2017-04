Décès d'Ugo Ehiogu, ancien international anglais

Victime d’une crise cardiaque ce jeudi lors de l’entrainement de Tottenham, où il était le coach des U23 du club londonien, Ugo Ehiogu est décédé tôt ce vendredi matin ont fait savoir les Spurs. A 44 ans, l’ancien joueur d’Aston Villa et de Middlesbrough, qui comptait quatre sélections en équipe nationale d’Angleterre, avait été transporté d’urgence à l’hôpital peu après s’être écroulé, mais il n’a pas pu être réanimé.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk