Cristiano Ronaldo fait un cauchemar pour CR7 Junior

Après une année 2016 plus que parfaite sous le maillot du Real Madrid et du Portugal, Cristiano Ronaldo s'est confié sur un sujet personnel qui lui est cher : l'avenir de son fils.

Le proverbe « Tel père, tel fils » prend tout son sens quand un enfant suit le chemin de son papa dans la vie active, et ce quelque soit la profession. Cette réplique, CR7 espère bien l'appliquer avec son fils de six ans. Alors qu'il arrive à l'âge de débuter sa carrière de footballeur, Cristiano Junior pourrait prendre la relève. C'est en tout cas ce le souhait du quadruple Ballon d'Or... Si Cristiano Ronaldo ne forcera pas son fils à devenir joueur, l'international lusitanien rêve de voir son petit l'imiter en devenant un grand attaquant... et non pas un gardien de but.

« Bien sûr, je voudrais que mon fils soit footballeur, comme son père, même si je sais que c’est un grand défi. Mais il fera ce qu’il veut, je ne vais pas le forcer. Je vais le pousser un peu vers le foot, mais il choisira, ça ne m’inquiète pas. Maintenant s'il devient footballeur, j'espère qu'il jouera en attaque et pas dans les buts. Pas gardien, plutôt attaquant donc. Je sais qu’il aura des périodes difficiles. J’ai eu des moments où j’allais mal dans mon enfance. Mais je suis ce que je suis aujourd’hui aussi grâce à l’adversité. Cristiano est un enfant heureux. Je lui dis d’être lui-même, d’être poli. L’éducation est très importante pour moi, et c’est quelque chose que l’on peut contrôler. Si vous offrez une bonne éducation à votre enfant, de bonnes valeurs, il grandira bien. Mon fils sait qu’il a de la chance, qu’il vit dans une belle maison, que son père a de belles voitures, mais il sait aussi qu’il faut beaucoup travailler pour obtenir tout ça », a révélé, sur la chaîne ON TV, Cristiano, qui espère donc que son fils suivra son chemin footballistique à l'avenir.