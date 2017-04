Cristiano Ronaldo accusé de viol, CR7 hurle au scandale !

Dans : Info, Liga.

Auteur de son 100e but en Coupe d'Europe cette semaine, Cristiano Ronaldo a une actualité nettement moins heureuse en ce week-end de Pâques. En effet, le grand hebdomadaire allemand Der Spiegel, généralement pas très fantaisiste, affirme que CR7 a déboursé 375.000 dollars en 2010 afin qu'une jeune femme se taise dans le cadre d'une accusation de viol soi-disant commis par le joueur portugais à Las Vegas le 13 juin 2009.

Quelques heures après l'article paru dans Der Spiegel, Gestifute, la société de Jorge Mendes, a vivement démenti à ces accusations du média allemand. « Aujourd’hui, le journal allemand Der Spiegel publie un long article à propos d’une accusation présumée de viol qui aurait été dirigée contre Cristiano Ronaldo en 2009, soit il y a huit ans. Cet article n’est qu’une fiction journalistique. La victime présumée refuse de se présenter et de confirmer la véracité de l’accusation. Le journal a basé son récit sur des documents qui ne sont pas signés et dans lesquels les parties ne sont pas identifiées, sur des mails entre avocats dont le contenu ne concerne pas Cristiano Ronaldo et dont l’authenticité ne peut pas être vérifiée, et sur une présumée lettre qui aurait été envoyée par la prétendue victime, mais qui n’a jamais été reçue par Cristiano. Les accusations rapportées par Der Spiegel sont fausses et Cristiano Ronaldo fera tout ce qui est en son pouvoir pour réagir contre celles-ci. L’accusation de viol est dégoûtante et outrageante », a fait savoir le clan Cristiano Ronaldo. De son côté, Der Spiegel affirme s'être appuyé sur les documents de Football Leaks pour se lancer dans ces graves accusations.