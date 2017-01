Carnet : Roberto Cabanas est décédé

Dans : Info, OL.

On a appris ce lundi matin la mort de Robert Cabanas d'un infarctus à l'âge de 55 ans. Les amateurs de football n’ont pas oublié ce dernier, attaquant paraguayen légendaire du Stade Brestois, à l’heure où le club breton était dirigé par le président François Yvinec, lequel était allé le chercher dans des conditions rocambolesques en Colombie. Après 60 matches et 36 buts pour Brest, Roberto Cabanas avait signé à l’Olympique Lyonnais en 1990, mais malgré 9 neuf buts en 27 matches, il ne répondait pas aux attentes des dirigeants lyonnais, et filait en fin de saison à Boca Juniors. En 2012, Cabanas, devenu agent, avait fait faire un essai, sans suite, à son fils à l'Olympique Lyonnais.