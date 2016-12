Cambriolé pendant son mariage, Tevez ne porte pas plainte

Dans : Info.

Sur le point de quitter l’Argentine pour la Chine, Carlos Tevez voulait néanmoins partir en beauté avec des adieux réussis à Boca Juniors, et son mariage juste avant Noël. A cette occasion, le buteur de 32 ans est allé en Uruguay, et pendant ce temps-là, des voleurs se sont introduits dans son domicile de Buenos Aires pour faire une razzia dans sa maison. Il sera toutefois difficile d’avoir des détails sur ce méfait, puisque Tevez n’a pas porté plainte, et ce sont seulement les reporters ou paparazzis qui ont dévoilé l’affaire en voyant le remue-ménage au domicile de Tevez et en apprenant ainsi quelques informations à la volée. En attendant sa lune de miel au Mexique, l’Argentin a fait renforcer la sécurité de son domicile, et il devra probablement continuer de le faire ensuite, puisqu’il a de grandes chances de rejoindre Shanghai pour un transfert estimé à 40 ME.