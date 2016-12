Ang : Insultes racistes, baston, Gascoigne finit à l'hôpital

Dans : Info, Premier League.

Alors qu'on le pensait relativement éloigné de ses nombreux soucis liés à l'alcool et à la drogue, Paul Gascoigne a visiblement rechuté. En effet, ce mercredi, c'est dans un lit d'hôpital que se réveille l'ancien footballeur vedette anglais. Selon la presse britannique, Gazza, totalement ivre, a été frappé après avoir proféré de insultes racistes, craché et jeté de l'argent vers les clients d'un hôtel. Paul Gascoigne aurait cogné une personne, ce qui lui aurait valu de prendre une correction en retour et de se retrouver à l'hôpital.