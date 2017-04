Affaire : Valbuena regrette d’avoir sali Benzema

Dans : Info, Equipe de France.

Victime d’une tentative de chantage, Mathieu Valbuena ne s’attendait sûrement pas à ce que cette affaire de la sextape aille si loin.

Tout d’abord, ce dossier a longtemps affecté ses performances ainsi que son moral, d’où la perte de son statut en équipe de France. Mais l’autre phénomène auquel l’ancien Marseillais ne s’attendait pas, c’est l’implication de Karim Benzema suivie de la mise à l’écart de l’attaquant en sélection. D’ailleurs, le numéro 9 du Real Madrid n’a toujours pas retrouvé les Bleus. Résultat, Valbuena regrette d’avoir porté plainte.

« Parce que ça aurait créé des embrouilles pour rien, a expliqué le Lyonnais à Onze Mondial. Un message pour Benzema ? Pas spécialement. Je vois que ça se passe bien pour lui au Real, il marque des buts. Moi, je me consacre à mon club. Aujourd’hui, on est lié par quelque chose qui n’est pas glorieux, on verra ce qui se passera. »

Valbuena et le cas Djibril Cissé

Autre personne impliquée, Djibril Cissé est également mis en examen. Là encore, ce n’est pas ce que souhaitait Valbuena. « Moi je pense qu’au départ, quand il m’en parle pour la première fois, c’est de la bienveillance, a-t-il raconté. Après, il y a eu une enquête, je ne sais pas ce qui s’est dit dans les écoutes téléphoniques… Je ne suis plus maître de tout ça. » Il ne manquerait plus que la victime présente ses excuses...