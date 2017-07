Papa de jumeaux, Cristiano Ronaldo peut lâcher le Portugal

Dans : Foot Mondial.

Le Portugal ne remportera pas la Coupe des Confédérations 2017. En demi-finale, le champion d’Europe a été éliminé par le Chili aux tirs au but (0-0, 3-0 aux t.a.b.).

Après son doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’ajoutera donc pas cette compétition à son palmarès, lui qui n’a même pas eu le temps de tirer son penalty. Forcément déçu, CR7 pourra tout de même se consoler en famille. En effet, la fédération portugaise l’a autorisé à manquer le match pour la troisième place afin de partir en vacances et profiter de ses jumeaux nés d’une mère porteuse le 8 juin.

« J’ai été au service de la sélection nationale, je me suis donné à fond, corps et âme, même en sachant que mes deux enfants étaient nés, a confirmé Cristiano Ronaldo sur Facebook. Malheureusement, nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés (...). Le président de la Fédération et le sélectionneur ont eu une attitude qui m’a touché et que je n’oublierai pas. Je suis très heureux de pouvoir enfin être avec mes enfants pour la première fois. » Rappelons que le Merengue était déjà papa du petit Cristiano Junior (7 ans).