FIFA 18 : Les premières notes dévoilées, Ribéry plus fort que Lacazette

Dans : Foot Mondial.

Comme à son habitude à l’approche de la sortie du jeu vidéo à l’automne, EA Sports fait monter la pression en dévoilant les notes attribuées aux meilleurs joueurs sur FIFA. L’entreprise américaine a ainsi dévoilé la première partie du classement des 100 stars du jeu de football sur console, de la 100e à la 61e place. On y retrouve de nombreux joueurs confirmés, et plusieurs français comme Stéphane Ruffier, Raphaël Varane ou Blaise Matuidi. A noter que, parmi les réactions à ces notations qui font toujours beaucoup parler, nombreux sont ceux qui se sont étonnés de voir Alexandre Lacazette (85) être encore moins bien noté que Franck Ribéry (86), qui n’est plus vraiment à son meilleur niveau au Bayern Munich.

Les notes des joueurs dans FIFA 18

100 - Bernardo Silva (84)

99 - Sami Khedira (84)

98 - Sadio Mané (84)

97 - Dani Alves (84)

96 - Marco Asensio (84)

95 - Radamel Falcao (84)

94 - Mauro Icardi (84)

93 - Dele Alli (84)

92 - Bernd Leno (85)

91 - Claudio Marchisio (85)

90 - Stéphane Ruffier (85)

89 - Ilkay Gündoğan (85)

88 - Danijel Subašić (85)

87 - Raphaël Varane (85)

86 - Kamil Glik ( 85)

85 - Andrea Barzagli (85)

84 - Vincent Kompany (85)

83 - Henrikh Mkhitaryan (85)

82 - Yannick Carrasco (85)

81 - Marc-André ter Stegen (85)

80 - Jan Vertonghen (85)

79 - Angel Di Maria (85)

78 - Filipe Luis (85)

77 - César Azpilicueta (85)

76 - Miralem Pjanic (85)

75 - Jesus Navas (85)

74 - Jordi Alba (85)

73 - Blaise Matuidi (85)

72 - Casemiro (85)

71 - Alexandre Lacazette (85)

70 - Lorenzo Insigne (85)

69 - Miranda (86)

68 - Pepe (86)

67 - Petr Cech (86)

66 - David Alaba (86)

65 - Javi Martinez (86)

64 - Diego Costa (86)

63 - Marco Reus (86)

62 - Sokratis (86)

61 - Ribéry (86)