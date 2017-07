Confed Cup : L'Allemagne rejoint tranquillement le Chili en finale

Dans : Foot Mondial, Bundesliga.

Au lendemain de la qualification du Chili en finale de la Coupe des Confédérations aux dépens du Portugal, l'Allemagne s'est baladée dans sa demi-finale. En effet, grâce à un doublé de Goretzka en début de match (6e et 8e), et des buts de Werner (59e) et de Younes (90+1e), la Mannschaft a battu le Mexique à Sotchi (4-1). Les champions du monde en titre iront donc défier le Chili en finale, dimanche, dans l'objectif de décrocher une première Confed Cup.