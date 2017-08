CdM 2026 : Le Maroc deuxième candidat à l'organisation

Dans : Foot Mondial.

Après la Russie et le Qatar, la Coupe du monde suivante, qui aura lieu en 2026, n’a pas encore d’organisateur. Pour la cinquième fois de son histoire, le Maroc va tenter d’accueillir le monde du football, a fait savoir la fédération marocaine ce vendredi. Les quatre dernières tentatives, en 1994, 1998, 2006 et 2010 se sont toutes soldées par un échec. Pour le moment, une seule autre candidature a eu lieu pour ce Mondial qui devrait se disputer à 48 équipes, il s’agit d’une entente entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada pour une candidature conjointe.