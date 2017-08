UEFA : Les finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison sont...

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A, Ligue des Champions, Monaco.

Ce mardi, l'UEFA a publié le nom des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison 2016-2017. Sans surprise, on retrouve Cristiano Ronaldo, qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions avec le Real et qui fait figure de grand favori à sa succession, et Lionel Messi. Le troisième larron n'est autre que Gianluigi Buffon, le légendaire gardien italien, qui a encore brillé avec la Juventus la saison passée avec notamment une finale de C1. Le vainqueur de ce prestigieux trophée sera révélé le 24 août prochain, lors du tirage au sort de la phase de groupes de la LdC.

À noter que le meilleur français de ce classement européen est Kylian Mbappé, le joueur de Monaco étant classé huitième après sa très bonne première saison.