Sui : Djibril Cissé signe en D3 suisse !

Agé de 35 ans, et un an et demi après avoir annoncé sa retraite sportive, Djibril Cissé a finalement décidé de remettre ses crampons. Selon Yahoo, l'attaquant aux 41 sélections en équipe de France évoluera la saison prochaine sous le maillot du club suisse d'Yverdon Sport, lequel dispute le championnat de D3. Le contrat de Djibril Cissé porte sur une année, plus une autre année supplémentaire en option.