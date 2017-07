Russie : Mollo dément avoir visé les supporters avec son doigt d'honneur

Dans : Foot Europeen.

Placé au milieu d'une polémique en Russie après un acte peu cordial lors d'un match de la réserve du Zénith Saint-Pétersbourg le week-end dernier, Yohan Mollo a fermement démenti, via les réseaux sociaux, avoir fait un doigt d'honneur aux supporters de son club. S'il ne peut nier avoir fait ce geste, l'ancien joueur de Monaco, l'ASSE et Caen a expliqué pourquoi il s'était comporté ainsi.

« Je tenais à m'exprimer et à m'excuser auprès des personnes qui ont pensé que mon geste visé quelconque personne un ami est venue me voir au match on se chambrer je lui avais dit que j'allai marquer avant la fin de la première période et quand l'arbitre à sifflet la pause je me suis alors tourné vers mon ami et nous nous sommes chambré j'aimerais que les gens arrêtent d'inventer des scénarios à mon sujet et je tiens à m'excuser auprès des personne qui ont pensé que ça leur était adressé je ne me permettrai jamais d'insulter mes propres fans voilà je rétablis la vérité », a expliqué Yohan Mollo histoire de calmer les choses. On espère que les dirigeants du club russe seront compréhensifs avec leur joueur suite à ce comportement.