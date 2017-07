Dans : Foot Europeen, Liga, Bundesliga, Premier League, Serie A.

A l’approche de la reprise, les clubs européens dévoilent désormais la troisième tenue, celle qui sera portée plus occasionnellement. C’est surtout une manière pour les équipementiers de se démarquer des maillots traditionnels, et de pouvoir se lâcher sur les couleurs et les coupes, histoire aussi de toucher un public plus large et pas forcément concerné en premier lieu par le football. Cela donne forcément des résultats mitigés. A vous de juger, à l’heure où les ténors européens ont dévoilé cette tenue « third » ces derniers jours.

Vous le trouvez comment ce nouveau maillot third? #MUFC pic.twitter.com/B7JS2gt0aH — Manchester United (@MUnitedFrance) 21 juillet 2017

???? Le club présente officiellement le maillot third pour la saison 2017/18 #Juve pic.twitter.com/KrjS0fx5ib — Juventus FR (@Juve_France) 20 juillet 2017

#Bayern : Voici le maillot third du Bayern Munich. Propre. pic.twitter.com/AUXZEsvLCj — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) 21 juillet 2017