PSG : Trapp finalement convoqué par l'Allemagne

Ayant constaté la blessure de Manuel Neuer, Joachim Löw a annoncé ce lundi midi qu'il avait décidé de convoquer Kevin Trapp. Le gardien de but du Paris Saint-Germain va donc rejoindre au plus vite l'équipe d'Allemagne, laquelle va jouer contre l'Angleterre et l'Azerbaïdjan lors de cette trêve internationale. Kevin Trapp ne sera pas le seul joueur du Paris Saint-Germain au sein de la Mannschaft puisque Julian Draxler, buteur dimanche soir face à l'OL, a lui aussi été retenu par le sélectionneur allemand.