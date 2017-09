Portugal : Quand Cristiano Ronaldo devient fan de Jérémy Mathieu

Dans : Foot Europeen, Video.

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Barcelone, Jérémy Mathieu réalise de jolis débuts sous le maillot du Sporting Portugal, avec un premier fait d'armes remarquable.

Poussé dehors du côté du Barça, après trois saisons mitigées en Catalogne, Jérémy Mathieu a pris son temps avant de faire le bon choix. Pisté par plusieurs clubs durant le mercato, et notamment par l'OM, le défenseur central a finalement choisi de rejoindre gratuitement le Sporting Portugal, où il a signé un contrat de deux saisons en juillet. Bien lui en a pris puisqu'il réalise un très bon début de saison. Titulaire indiscutable en charnière centrale aux côtés de Coates, il a même inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce samedi. Et quel but !

Lors de la victoire contre Tondela (2-0), l'international français a envoyé un exceptionnel coup franc du pied gauche dans la lucarne adverse. Cristiano Ronaldo, présent en tribunes avec sa copine, a dû apprécier le spectacle, surtout que son premier club est actuellement leader de la Primeira Liga après six journées. Et pour cela, la star du Real Madrid peut donc remercier l'ancien du Barça.

#SPOTON Le coup franc SOMPTUEUX de Jérémy Mathieu????Le défenseur français nettoie la lucarne du gardien de Tondela et ouvre la marque (1-0)???????????? pic.twitter.com/P8hYikyYml — SFR Sport (@SFR_Sport) 16 septembre 2017