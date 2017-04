PB : L'Ajax s'incline à Eindhoven et laisse filer Feyenoord

Dans : Foot Europeen, Europa League, OL.

Prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais en demi-finale de l'Europa League, l'Ajax Amsterdam s'est incliné 1 à 0 ce dimanche en déplacement à Eindhoven. C'est Locadia qui a marqué le but de la victoire du PSV. Au classement du championnat des Pays-Bas, l'Ajax est toujours deuxième, mais se retrouve désormais relégué à 4 points de Feyenoord, et ne compte plus que trois longueurs d'avance sur le PSV.