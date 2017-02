PB : Anelka signe aux Pays-Bas comme conseiller

Dans : Foot Europeen.

On avait un peu perdu sa trace depuis quelques mois, mais ce mercredi 1er février 2017, Nicolas Anelka fait son grand retour dans le football européen. En effet, l'ancien enfant terrible du football français a été officiellement désigné consultant du nouveau président du club néerlandais de Roda, le Suisse Aleksei Korotaev, un investisseur d'origine russe basé à Dubaï. C'est d'ailleurs dans ce pays que Korotaev a rencontré Nicolas Anelka et lui a proposé de venir le rejoindre au sein du club de Roda, acheté en fin d'année par l'investisseur. Une version confirmée sur le site officiel de la formation néerlandaise.

« Quand j'ai rencontré Nicolas à Dubaï, et après avoir eu des discussions avec lui sur le football, je me suis immédiatement dit que non seulement je faisais face à un ancien grand joueur de football, mais aussi à quelqu'un qui a des idées très intéressantes sur le football en général. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une personne de son calibre au sein de notre club. Nous allons maintenant discuter avec Aleksei Korotaev de son rôle précis », a précisé Ton Caanen, directeur technique du Roda JC.