OM : Valbuena compare la folie XXL en Turquie avec celle de l'OM

C'est ce week-end que débute le championnat de Turquie, et ce samedi soir Mathieu Valbuena sera titulaire avec Fenerbahçe lors du déplacement inaugural contre Götzepe. Débarqué de Lyon à Istanbul lors de ce mercato, le milieu de terrain a vite compris que la passion stambouliote pour le football était immense. Et pour Mathieu Valbuena, la comparaison avec celle qui entoure l'OM est réellement possible. Car pour l'international, il ne fait aucun doute que le peuple turc est totalement fou de ses équipes.

« Les supporters étaient presque 40.000 pour notre amical contre Cagliari lundi. J’ai connu cette ambiance à Marseille. Je suis dans mon élément. Sauf qu’ici, il n'y a pas seulement les deux virages qui chantent. Tout le stade chante, explique Mathieu Valbuena, qui au quotidien à vite compris que le football occupait une place colossale dans le vie de la Turquie. J’ai connu cette passion à Marseille. Ici, c'est à l'échelle d'un pays. À la télé, la reprise et le mercato occupent l’antenne 24 heures sur 24. C'est impossible d'aller manger au restaurant tranquillement. Cette semaine, avec deux ou trois coéquipiers, nous en avons fait l'expérience. On a dû faire une trentaine de photos le temps du repas. Même les cuistots sont sortis de la cuisine. »