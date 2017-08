Mata fait une demande bien spéciale aux footballeurs

Dans : Foot Europeen, Info.

Alors que le monde du football est souvent pointé du doigt pour sa folie des grandeurs, le récent transfert de Neymar au PSG pour 222 ME aidant, Juan Mata a décidé de montrer l'exemple, mais pas que...



Depuis que Neymar a posé les pieds à Paris pour signer au PSG, son salaire annuel de 30 ME net fait couler beaucoup d'encre. Certains consultants disent même que ces chiffres « donnent la nausée ». Et si ceux-ci servaient finalement pour la bonne cause ? Juan Mata n'a pas hésité à franchir le pas.

Star de la Premier League, l'attaquant de Manchester United va effectivement reverser 1 % de ses revenus, estimés à 8 ME, à des oeuvres caritatives. « Très fier de montrer l'exemple », l'international espagnol va donc donner 80 000 euros à l'association Common Goal. Mata souhaiterait désormais « ne plus être le seul footballeur professionnel à soutenir une association ». Le joueur de 29 ans espère donc que ses collègues, et Neymar en tête, vont le suivre dans sa démarche en versant 1 % de leurs salaires à des fins utiles. Mais quand on voit que les footballeurs présents au mariage de Messi en juin dernier n'ont laissé qu'une bien maigre cagnotte pour aider une association argentine, on voit qu'il reste encore du travail à faire de ce côté-là.