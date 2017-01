Les joueurs les plus chers ? Neymar, Messi, et les Français !

Dans : Foot Europeen, Ligue 1, Liga, Equipe de France.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football a fait le point sur les différentes valeurs marchandes des joueurs au sein des cinq grands championnats européens.

Alors que le mercato hivernal bat actuellement son plein, le CIES a profité de l'occasion pour sortir son classement annuel des joueurs les plus chers au monde, selon leur modèle statistique. Si les sommes atteignent cette année des records, sachant que les dix premiers footballeurs sont évalués à plus de 100 millions d'euros, c'est Neymar qui truste le fauteuil de leader avec une valeur marchande de 246,8 ME. Le Brésilien devance son coéquipier au Barça, Messi, estimé à 170.5 ME. Et derrière ? Pas de Cristiano Ronaldo, qui n'est que septième avec 126,5 ME, mais deux Français !

En effet, Pogba, transféré l'été dernier de la Juventus à MU pour un montant record, complète le podium avec 155,3 ME... devant Griezmann et ses 150,4 ME. Dans ce classement, les Bleus ont donc la côte puisque la France est le pays le mieux représenté dans le Top 5. Neuf autres Tricolores intègrent le Top 100, avec notamment Martial (92,5 ME), mais aussi et surtout Dembélé du Borussia Dortmund (71,0 ME), joueur le plus cher de la Bundesliga, et Varane du Real Madrid (64,0 ME), catégorisé comme le défenseur central le plus coûteux en Europe.

Concernant la Ligue 1, le joueur le mieux côté est Bernardo Silva (52,5 ME), le jeune portugais réalisant une très belle saison à Monaco, avec qui il a notamment inscrit un doublé dimanche contre l'OM (1-4). Derrière le gaucher de 22 ans, on retrouve le Parisien Lucas Moura, estimé à 50,4 ME malgré toutes les critiques qu'il essuie depuis son arrivée au PSG, et le Lyonnais Lacazette, troisième joueur le plus cher du championnat de France avec 45,6 ME.