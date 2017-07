Serie A : La rocambolesque fin de carrière de Cassano

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Enfant terrible du football italien, Antonio Cassano effectue une sortie digne de sa réputation. Le 10 juillet dernier, l’attaquant de 35 ans s’engageait à l’Hellas Vérone avant d’annoncer sa retraite une semaine plus tard. Le lendemain, il avouait « un moment de faiblesse » et annonçait qu’il n’avait aucune intention de s’arrêter.

Ce lundi, Cassano a fait savoir qu’il avait résilié son contrat avec le club italien, deux semaines après y avoir signé, tout en expliquant qu’il « continuait le football ». Quatre heures plus tard seulement, l’ancien goleador de la Roma a fait savoir qu’il prenait sa retraite dans un communiqué officiel, s’excusant au passage auprès du club de Vérone et reconnaissant qu’il n’avait à l’heure actuelle « plus la motivation » pour continuer sa carrière. Cela pourrait bien revenir…