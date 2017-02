Roma : La folle déclaration d'amour de Spalletti pour Totti

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Dimanche soir, en s'imposant contre le Torino (4-1), l'AS Roma a conservé sa deuxième place en Série A. Si le club de la Louve s'est une nouvelle fois appuyé sur Edin Dzeko, la Cité Eternelle a aussi assisté à un récital final de Francesco Totti. Entré en jeu à la 82e minute, l'attaquant italien a délivré une passe décisive à Nainggolan sur le dernier but. Si à 40 ans, il est remplaçant, Totti a encore de beaux restes, et ses statistiques le prouvent, lui qui compte trois buts et sept passes décisives en 17 matchs. Après la rencontre, Luciano Spalletti n'avait d'yeux que pour la légende romaine...

« Je suis convaincu que Totti doit prolonger. Je ne veux pas qu'il arrête avec moi, et s'ils le font arrêter, alors je m'en vais, même si je gagne. Ma prolongation de contrat ? Ce qui compte, ce sont les joueurs. Il faut prolonger Totti. Ce n'est pas ce que vous m'avez demandé ? C'est ce dont je veux parler. Totti n'a pas de contrat, il a un pacte d'amour avec la ville. Sa prolongation doit être naturelle, comme est naturel le bonheur que ressent le public quand il se lève du banc pour entrer en jeu », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de la Roma, qui demande donc à ses dirigeants de prolonger le contrat de Totti au-delà de 2017.