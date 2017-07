PSG : Un fight avec des joueurs de la Juve, Daniel Alves s'insurge

Dans : Serie A, Foot Europeen, PSG.

Parti de la Juventus cet été à cause d'une supposée embrouille avec Leonardo Bonucci lors de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier, Dani Alves a tenu à démentir tout cela.

Samedi, ESPN lâchait une petite bombe au-dessus de Turin. Selon le média, Dani Alves et Leonardo Bonucci seraient devenus indésirables, et auraient donc quitté la Juve cet été, pour le PSG et le Milan AC, à cause d'une violente dispute intervenue à la mi-temps de la finale de C1 perdue contre le Real Madrid. L'Italien aurait menacé le Brésilien de « lui casser la jambe en trois secondes », avant une intervention musclée de l'entraîneur Massimo Allegri. Une histoire qui a été démentie par le principal intéressé.

« Ne balancez pas de la merde sans savoir. Pour votre info, nous (Bonucci et moi) sommes restés désemparés à discuter du match jusqu'à 6 heures du matin », a lancé, sur Twitter, Dani Alves, qui met donc les choses au clair avec l'aide de Mandzukic, Bonucci et Barzagli, qui ont eux aussi démentis ce problème italien, pour débuter sa nouvelle vie au PSG dans la plus grande sérénité.