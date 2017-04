OL : Un autre club italien débarque à Lyon pour Jordan Ferri !

Dans : Serie A, Mercato, Foot Europeen, Ligue 1.

A trois ans de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, et avec un temps de jeu nettement revu à la baisse cette saison, Jordan Ferri pourrait être tenté de demander un bon de sortie lors du prochain mercato estival. Et cela tombe bien, le milieu de terrain de l'OL semble avoir plusieurs belles propositions qui parviennent ces derniers temps à ses représentants et aux dirigeants rhodaniens.

Car après Galatasaray et la Fiorentina, qui se seraient déjà renseignés sur Jordan Ferri, L'Equipe annonce ce dimanche que c'est au tour de l'Atalanta Bergame d'afficher un très grand intérêt pour le milieu de l'Olympique Lyonnais. Actuel quatrième de Serie A, l'Atalanta, qui pointe à sept longueurs de Naples, suivrait Jordan Ferri de près au point même d'avoir déjà pris des « renseignements concrets » sur la possibilité d'un transfert durant la période estivale des transferts. On ne connaît pas la réponse de Jean-Michel Aulas à l'idée d'une vente de son milieu de terrain.