Officiel : Lucas Biglia signe 3 ans au Milan AC

Après le transfert de Leonardo Bonucci, le Milan AC continue son mercato très ambitieux. Ce dimanche, le club lombard a confirmé dans un communiqué la signature de Lucas Biglia en provenance de la Lazio. Le joueur a paraphé un contrat de trois ans, qui le lie donc avec le Milan AC jusqu’au 30 juin 2020. Le club Rossoneri n’a pas souhaité communiquer sur l’indemnité de transfert versée à la Lazio, mais la presse italienne parlait d’un montant proche de 20 millions d’euros au cours des dernières semaines.

Lucas Biglia is now a Red and Black! ????⚫️➡️ https://t.co/iuVv5jLrjL #welcomeBiglia