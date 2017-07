Officiel : Gonalons à la Roma jusqu'en 2021

Dans : Serie A, Mercato, OL.

Arrivé dimanche soir à Rome, et après avoir passé sa visite médicale ce lundi matin, Maxime Gonalons a paraphé son nouveau contrat de quatre ans avec le club de la capitale italienne. « Gonalons est un joueur de niveau international. En plus de ses qualités techniques, il ajoutera son expérience et de la personnalité à notre équipe. Je suis extrêmement heureux de l’accueillir à l’AS Rome », a confié Monchi, le directeur sportif de la Roma.

De son côté, le désormais ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre un tel club. « Je n’ai pas eu d'hésitation, surtout après avoir parlé avec l'entraîneur et Monchi, j’ai vite compris leur détermination. Tout cela s’est fait très rapidement. J’attends beaucoup de cette aventure », a reconnu le milieu de terrain, qui avait fait toute sa carrière à l'OL avant de s'engager à Rome.