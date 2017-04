Milan AC : Berlusconi, des adieux et un aveu

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après 31 ans de présidence et un palmarès incroyable, Silvio Berlusconi a quitté le Milan AC ce jeudi. Un évènement dans l’histoire du football européen et bien sûr italien que l’ancien premier ministre n’a pas manqué de commenter.

« Je laisse aujourd'hui, après plus de 30 ans, le titre et la charge de président du Milan. Je le fais avec douleur et émotion mais en étant conscient que le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer. Je resterai toujours le premier tifoso du club », a fait savoir Silvio Berlusconi, qui n’investissait plus autant dans le Milan AC qu’à ses premières années, et laisse donc ce rôle aux nouveaux propriétaires chinois.