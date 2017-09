Mercato : OL, PSG, Arsenal...Karamoh a tout refusé pour l'Inter

Dans : Serie A, Ligue 1, SMC, OL, PSG.

Prêté par le SM Caen pour deux ans à l'Inter avec option d'achat, en échange d'une prolongation de contrat, Yann Karamoh a affirmé ce mercredi sur Premium Sport qu'il n'avait pas hésité à refuser des offres venues de grosses cylindrées pour avoir le plaisir de rejoindre le club milanais. Le jeune attaquant français, qui a fait durer le suspense jusqu'au bout lors du mercato, a donné le nom des équipes qu'il avait recalées. Et si ce qu'il dit est vrai, il y avait réellement du lourd.

« Oui, le PSG me voulait. Il y avait aussi Arsenal, l'OL ou Monaco. J'ai donc eu plusieurs options et je les ai étudiées, mais quand j’ai appris que l’Inter me voulait, c’était décidé et cela s’est fait très vite. Jouer à l’Inter était l’un de mes rêve (...) J’ai vu ce que faisait Spalletti avec la Roma, c’est un excellent technicien qui aime gagner et j’ai apprécié ses propos à mon encontre », a expliqué Yann Karamoh, qui a également avoué que Samuel Eto’o était une de ses idoles à l'Inter et qu'il était prêt à changer de positionnement pour peu que cela contribue à apporter des bons résultats au club milanais.