Mercato : La décision de la Juventus qui ne va pas plaire à Evra

Désireux de voir son temps de jeu augmenter alors qu’il dispute à peine un match sur deux avec la Juventus, Patrice Evra avait demandé à se trouver un nouveau club cet hiver.

Une sollicitation acceptée par le club turinois, dont les dirigeants avaient avoué « comprendre » la volonté du joueur français de jouer plus régulièrement. En discussions notamment avec Crystal Palace et Schalke 04, « Tonton Pat » pourrait finalement se voir refuser son bon de sortie affirme la Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien sportif italien, les Piémontais ne parviennent pas à trouver un arrière gauche sur le marché des transferts, et ne comptent donc pas trop s’appauvrir à ce poste, rejetant ainsi toute demande de transfert pour l’ancien joueur de Manchester United.