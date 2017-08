Italie : La Lazio s'offre la Supercoupe contre la Juventus

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Ce dimanche soir au Stadio Olimpico, la Lazio Rome a remporté la 30e édition de la Supercoupe d'Italie. En venant à bout de la Juventus dans une fin de match de folie (2-3), grâce à deux buts d'Immobile (32e sp, 54e) et à une réalisation finale de Murgia (90+3e) contre un doublé de Dybala (85e, 90+1e sp), le club romain s'adjuge le quatrième titre de son histoire dans cette compétition, huit ans après son dernier trophée et deux chutes en finale contre la... Juve en 2013 et 2015. De son côté, la Vieille Dame tombe pour la deuxième fois de suite après son échec contre le Milan AC en 2016.