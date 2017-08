Gre : L'OM cherche un attaquant, Gomis est meilleur buteur de Grèce

Dans : Foot Europeen, OM.

Tandis que l'OM est toujours en quête d'u buteur supplémentaire, Bafé Gomis plante but sur but dans le championnat de Grèce. Ce samedi soir, la Panthère de Galatasaray y est allé de sa réalisation lors de la victoire de son équipe face à Osmanlispor (3-1). Après son doublé lundi contre Kayserispor, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille est donc déjà à trois buts en deux matches, et il pointe en tête du classement des buteurs du championnat de Grèce. Bafé Gomis répond à distance à ceux qui lui ont taillé un costard lors de son départ de l'OM...