FIFPro World 11 : Une équipe made in Liga... sans Griezmann

Alors que la cérémonie The Best de la FIFA a lieu en ce moment même à Zurich, la première nouvelle de cette soirée foot vient de tomber avec la révélation du 11 de l'année 2016. Et cette équipe type fait la part belle au championnat espagnol. En effet, mis à part la présence de l'Allemand Manuel Neuer dans les cages, les dix footballeurs jouent (Piqué, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Suarez, Cristiano Ronaldo) ou ont joué (Dani Alves) en Liga durant l'année dernière. À noter l'absence du Français Antoine Griezmann, récent troisième du Ballon d'Or...