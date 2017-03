Euro 2024 : Ce sera en Allemagne ou en Turquie

Dans : Foot Europeen.

A l'initiative de Michel Platini, alors président de l'UEFA, l'organisation de l'Euro 2020 a été partagée entre plusieurs pays européens. Mais, pour l'édition 2024, on reviendra à une formule classique, le tournoi continental étant attribué à un seul pays. Et ce mercredi, l'UEFA a annoncé que deux pays restaient en lice pour accueillir l'Euro dans sept ans, l'Allemagne et la Turquie. Le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège qui voulaient postuler pour une organisation commune ont décidé de renoncer.

« C’est fantastique de recevoir les candidatures de l’Allemagne et de la Turquie. Il est clair que ce sont candidatures fortes pour accueillir cette compétition, et ce sera une décision difficile à prendre pour le Comité exécutif de l'UEFA. Comme cela a déjà été le cas lors des précédentes désignations, l'UEFA est engagée dans un processus d'appel d'offres transparent, et je suis déjà impatient de savoir quel pays sera l'hôte de l'EURO 2024 », a indiqué Theodore Theodoridis, secrétaire général de l'UEFA. Désormais, les deux pays ont jusqu’au 27 avril 2018 pour soumettre les différents dossiers demandés, et c’est en septembre 2018 que le pays hôte sera désigné.