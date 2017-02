Un bon joueur français, ça existe s’étonne Roy Keane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Si les commentaires de certains consultants ont tendance à agacer les acteurs de Ligue 1, les critiques des observateurs en Angleterre sont beaucoup moins mesurées.

Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter Roy Keane. Aussi agressif sur le terrain que derrière un micro, l’ancien milieu de terrain sait encore tacler. Plusieurs joueurs français pourront confirmer puisque l’Irlandais a l’habitude de s’en prendre aux Tricolores comme Paul Pogba ou Olivier Giroud. Mais pour une fois, un de nos compatriotes a su le convaincre ! Il s’agit d’Antoine Griezmann qui a brillé face au Bayer Leverkusen (2-4 pour l’Atlético Madrid) mardi en Ligue des Champions.

« On pourra toujours dire que la défense était très pauvre et que c’était ouvert, mais on a vu les qualités de finition d’un grand joueur. Il est fantastique, a encensé l’ex-capitaine de Manchester United sur ITV. Je suis impressionné par son niveau depuis deux ans. Il marque régulièrement, lors des gros matchs, au niveau international et aussi lors des grandes soirées de Ligue des Champions. Il a été en contact avec United. Quel joueur il ferait à Manchester… » Le manager mancunien José Mourinho semble du même avis.