Twitter : Le Barça annonce la signature de Di Maria, c'était un hacker

Les supporters du FC Barcelone et du PSG qui étaient en ligne durant la nuit ont probablement bondi lorsque le club catalan a annoncé via son compte Twitter la signature d'Angel Di Maria. Les 23 millions de followers du Barça ont cependant rapidement compris que ce message était une blague menée par des hackers. Ces derniers ont rapidement lancé un autre tweet pour reconnaître qu'ils avaient pris les commandes du compte Twitter du FC Barcelone et inventé cette signature de Di Maria. Ce mercredi matin, le FC Barcelone a confirmé ce piratage et affirme pouvoir reprendre rapidement le contrôle de la situation.

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience.