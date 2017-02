TV : Cristiano Ronaldo star d'un film avec Angelina Jolie ?

Dans : Liga.

Cristiano Ronaldo est une star du football, mais le joueur portugais du Real Madrid ne se ménage pas pour connaître une réussite identique dans d'autres domaines. C'est ainsi que CR7 le businessman multiplie les contrats avec des marques prestigieuses dont il est l'égérie, mais il a également lancé sa propre marque pour différentes produits. Cependant, selon le Sun, Cristiano Ronaldo s'apprête également à lancer une carrière d'acteur.

En effet, la star portugaise aurait accepté de jouer dans une série TV qui parlera d'une famille syrienne, laquelle a quitté son pays en raison de la guerre civile et s'est installée en Turquie. Dans ce programme, Cristiano Ronaldo aura l'occasion de prouver ses talents d'acteur avec à ses côtés Angelina Jolie. L'ancienne compagne de Brad Pitt, que l'on sait très sensible à la cause des migrants, aurait elle aussi donné son feu vert pour tenir un rôle dans cette série de trois épisodes dont le tournage a commencé en Turquie. Le réalisateur a confirmé la présence du duo de stars pour un programme qui sera diffusé en fin d'année.